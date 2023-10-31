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إجراء 29 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
02:15 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
جراحة - أرشيفية

جراحة - أرشيفية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجراء 29622 عملية جراحية على مستوى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكل فئات المواطنين بمختلف المراحل العمرية.

تطوير القطاع الصحي

وأكد محافظ القليوبية، في بيان، أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطويرا ملحوظا في القطاع الصحي، وحرصت الدولة في إطلاق العديد من المبادرات الصحية التي تستهدف النهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار تقدم خدماتها لجميع المواطنين بالمجان، لإنهاء قوائم الانتظار لجميع المرضى، حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مادية، حرصا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن، وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة.

إجراء عمليات جراحية

ومن جانبه أوضح الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان أنه تم إجراء عمليات جراحية في مختلف التخصصات الجراحية الدقيقة مثل 

- جراحة اورام

- جراحة عظام

- جراحة عيون

-  جراحة مخ و اعصاب

- قسطره قلبية

-  قلب مفتوح

- زراعة القوقعة.

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