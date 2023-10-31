إنجازات 10 سنوات.. 162 مليار جنيه لإنشاء مشروعات قومية في الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لقاءا بعدد من الأئمة والخطباء بمديرية أوقاف الدقهلية لاستعراض وشرح جهود الدولة المبذولة في كل القطاعات الخدمية بالدقهلية خلال الـ10 سنوات الماضية، لتعريف المواطنين بهذه الإنجازات، وحقيقة ما يجري على أرض الواقع من مشروعات قومية تخدم المواطنين.

اجتماع مع أئمة الدقهلية

أشار محافظ الدقهلية في بيان، إلى أن الاجتماع جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، توعية المواطنين بجهود الدولة المبذولة من أجل تلبية احتياجاتهم ومطالبهم في كل القطاعات الخدمية وخطة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.

وقال «مختار» أن الرئيس السيسي حريص على بناء الإنسان المصري من خلال توفير كل الخدمات له وفي مقدمتها الصحة والتعليم والطرق والصناعة والزراعة وغيرها من الخدمات.

الأئمة حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين

أوضح أن الأئمة هم حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين من خلال المساجد والمنابر وعليهم دور مجتمعي لنقل ما تقوم به الدولة من مشروعات خدمية لهم في كل القطاعات لكي يكون لديهم علم ومعرفة بكل الجهود المبذولة، من خلال إقامة مشروعات قومية وبنية أساسية في كل ربوع مصر.

واستعرض الاجتماع جهود الدولة بالدقهلية، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت 162 مليار جنيه على كل القطاعات بالدقهلية منها 116 مليون جنيه مشاريع قومية و46 مليار جنيه مشاريع متنوعة في 21 قطاعا منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد رسميا.