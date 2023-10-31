الشعب الجمهوري يستعرض خطة عمل المرحلة المقبلة

عقدت اللجنة الإعلامية بالأمانة المركزية للتنظيم بحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا لأعضائها مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة المركزية بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، أمين تنظيم الحزب، والدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم الحزب، والدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، أمين مساعد أمانة المرأة المركزية.

تناول الاجتماع، مناقشة ما جرى تنفيذه على مدار الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض مقترحات وآليات جديدة من قبل أعضاء اللجنة لخطة العمل المتبعة خلال الفترة المقبلة.

أحمد الألفي يشكر أعضاء اللجنة

من جانبه، توجه أحمد الألفي، بالشكر لأعضاء اللجنة على الجهد المبذول، وما جرى تنفيذه من أعمال على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكثيف هذه الجهود.

الإعلام ركيزة أساسية تبرز جهود الحزب

وأكد أهمية دور اللجنة الإعلامية، مشددا على أن الإعلام ركيزة أساسية تبرز وتوضح الجهود التي يقوم بها حزب الشعب الجمهوري، لا سيما أن التنوع في الأفكار والمقترحات يعد المحرك الرئيسي للعمل بشكلٍ عام.