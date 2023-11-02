أخصائية تغذية تحذر من عدم تناول مياه كافية في الشتاء.. «لازم تشرب زي الصيف»

في الصيف لا يحتاج الإنسان إلى من ينبهه إلى شرب كميات مياه كافية من المياه، إذ إن شدة الحرارة تتسبب في تعرق الجسم بغزارة والإحساس بالعطش، بعكس الشتاء الذي يكون الجو فيه باردا ولا يشعر الإنسان بالعطش حتى لو مر على تناوله الماء وقت طويل بسبب الإحساس بالبرودة وعدم التعرق مثل الصيف، وهو الامر الخطير الذي يؤثر على صحة الجسم.

وقالت الدكتور مها خليفة، أخصائية التغذية العلاجية والصحة العامة، إن الماء يعتبر عنصرا هاما لجسم الإنسان، لأنه مكون من 70% من الماء، لافتة إلى أن مشكلة الشتاء هي عدم الإحساس بالعطش وعدم تناول كميات كافية، بعكس فصل الصيف.

فوائد شرب المياه للجسم

وأضافت خليفة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، أن إحساس العطش يعني فقد الجسم نسبة 1% من إجمالي الماء به، وإذا زادت النسبة حتى 60% يعني ذلك جفاف الجلد والإعياء وعدم التركيز والصداع، مشددة على شرب المياه بصفة مستمرة وبكميات كبيرة لتعويض الفقد بالجسم.

وتابعت بأن شرب الماء بوفرة يعمل على طرد السموم من الجسم والعمل على تحسين الصحة، فيجب للإنسان أخذ 30 مم لكل كيلو جرام بالجسم لذلك تقدر بعدد 10 أكواب من المياه يوميًا.