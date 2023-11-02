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ضبط شخص لترويجه عقاقير طبية مخدرة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات
06:27 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
حبس - صورة أرشيفية

حبس - صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسيوط) بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة ، وبحوزته (عدد 33 عبوة بإجمالي 3300 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالي)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه.

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بقلم محمد بركات