ضبط شخص لترويجه عقاقير طبية مخدرة بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسيوط) بترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة ، وبحوزته (عدد 33 عبوة بإجمالي 3300 قرص لأدوية مخدرة – مبلغ مالي)، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطه.