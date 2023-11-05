ضبط 250 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتكثيف الرقابة على الأسواق .

حملة بإدارة شرق الإسكندرية

وأشار «القلش» إلى أنّ إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، ونبيل عسكر و محمود رضوان مفتشي الرقابة بحملة تموينية في نطاق الإدارة، وأسفرت عن الآتي:

ضبط نصف طن سكر

- ضبط محل عطارة يبيع السكر بسعر أزيد من المعلن، وجرى مصادره 560 كيلو سكر حر غير مصحوب بأي فواتير أو مستندات تدل على حيازته.

- ضبط محل به سجائر مجهولة المصدر، وجرى مصادره 250 علبة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، وتم اتخاذ جمبع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.