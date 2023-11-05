من «مطروح» إلى «أسوان».. مصور «حياة برية»: أصناف نادرة لن نراها إلا في مصر

عشق التصوير ورغبته فى توثيق كل ما تراه عيناه جعله يترك عمله فى مجال علوم الحاسب ليتفرغ لمشاهدة ومراقبة الطيور المهاجرة التى تأتى إلى مصر خلال رحلات الهجرة السنوية التى تقوم بها بحثاً عن الغذاء والطقس الجيد والأمان لبناء الأعشاش. أيمن الشحات، مصور محترف من محافظة دمياط، قرر أن يغرد خارج السرب مثلما تفعل الطيور التى يراقبها ويتتبع تحركاتها كى يتمكن من التقاط صور عالية الجودة لها دون أن يزعجها أو يُشعرها بوجوده، وهو ما نجح فيه الفتى وتمكّن من الحصول على العديد من الجوائز فى مجال التصوير، منها جائزة فى مسابقة «ويكى ميديا» العالمية.

نقل المشاهد الطبيعية التى تحدث أمام «الشحات» خلال رحلة التصوير جعله يعيش مع الكاميرا والعدسة والطيور معظم الوقت، لكونه يرى أن التصوير أمانة، ولا بد من نقل صور للمُشاهد لا يمكن له رؤيتها بسهولة، وهذا هو الجانب الأصعب فى عملية التصوير: «بعشق تصوير الطبيعة بكل أنواعه، خصوصاً تصوير الحياة البرية لأنى بعتبر إنه مغامرة حلوة فيها مشاهدة لبديع خلق الله، وكمان ده فن مهم جداً وبيعيش لسنين قدام لأنه بيوثق كل ما نراه فى حياتنا اليومية». وجود مصر على مسار الهجرات العالمى الذى تمر به الطيور خلال رحلة الهجرة سهّل من مهمة «الشحات» لكونه أينما يذهب يجد طيوراً من مختلف دول العالم تجمّعت فى مصر، وهو الأمر الذى جعله يتمكن من تصوير أكثر من 200 نوع من الطيور المهاجرة: «بحب نقل المشاهد الطبيعية التى لا يراها إلا القليل من الناس، وبصوّر فى مصر كلها، وخصوصاً أماكن وجود الطيور فى أسوان والبحر الأحمر والفيوم والقاهرة ودلتا النيل وبورسعيد وشمال مصر من دمياط لمطروح».

الطيور صغيرة الحجم مقارنة بباقى الكائنات البرية، وهو ما يزيد من صعوبة تصويرها، خاصة أنها معظم الوقت تكون فى الهواء، وهنا يحتاج المصور إلى عدسة بها بُعد بؤرى أطول لتصويرها تجنباً لإزعاجها، الأمر الذى قد يؤدى إلى فشل عملية التصوير فى حال مغادرة الطائر للمكان بعد الشعور بالخطر، ومن بين الأمور التى يجب أن يراعيها المصور أو المشاهد أن يكون على دراية بكافة المعلومات المتعلقة بالطيور التى يريد تصويرها: «تصوير الطيور متعة كبيرة لأنك كل ما تكتشف طائر جديد وتصوره كذا صورة بتلاقى نفسك عايز تكتشف غيره علشان يكون معاك أكبر عدد من الصور المهمة، خصوصاً إن تصوير الطيور فى مصر أفضل من أماكن تانية كتير، علشان هنا بنقدر نشوف تجمعات أنواع طيور مستحيل نشوفها فى أى مكان تانى، علشان ده بروح أماكن تجمعات الطيور وأصوّرها».

تصوير الطيور المهاجرة يتطلب الاندماج فى البيئة التى يعيش فيها الطير، إلى جانب التحلى بالهدوء، حتى يمكن التقاط صور تُظهر سلوكاً طبيعياً للطيور، كما يجب معرفة الأوقات التى تخرج فيها الطيور، سواء كان ذلك الوقت ليلاً أو فى الصباح الباكر: «فى الغالب بنستخدم كاميرات مزوّدة بوضع غالق صامت علشان مانلفتش نظر الطائر فيهرب وتفشل عملية التصوير». يوجه «الشحات» رسالة مهمة لصائدى الطيور المهاجرة ويقول إن الطيور لها دور مهم فى الحفاظ على التوازن البيئى.