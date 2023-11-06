تخصيص مبالغ مالية لإنشاء شبكة غاز طبيعي للمنشآت السياحية بالبحر الأحمر

أعلن مسؤلو محافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، أنه جرى تخصيص مبالغ كبيرة لإنشاء شبكة الغاز الطبيعي في محافظة البحر الأحمر، بهدف جعلها محافظة سياحية خضراء تعتمد على الغاز كمصدر طاقة نظيفة أفضل من السولار، في ضوء دعم الدولة لتوفير الغاز بأسعار منخفضة وتعزيز الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

اجتماع محافظة البحر الأحمر

جاء ذلك دعما للاستثمار والسياحة خلال الاجتماع الذي نظمته محافظة البحر الأحمر بحضور اللواء محمد البنداري، السكرتير العام، وعضو هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، وممثلي المنشآت السياحية بالمحافظة، للعمل على حل مشكلة توصيل الغاز لهذه المنشآت بأسرع وقت ممكن.

توصيل الغاز الطبيعي للمنشآت

ومن جانبه أشار مدير شركة الغاز خلال الاجتماع إلى توفير كل التسهيلات في عمليات السداد للمنشآت، لتنفيذ التعاقدات الجديدة مع المنشآت المهتمة بالتوصيل بالغاز الطبيعي.

ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الجهود، نحو تحقيق المصلحة العامة لإزالة أي عقبات تواجه المنشآت السياحية في توصيل الغاز في أقرب وقت مستعرض مع ممثلي المنشآت السياحية المعوقات التي تواجههم، والتي تهدف إلى المصلحة العامة للدولة.