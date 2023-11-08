رؤساء جامعات: الطالب الفلسطيني يحصل على نفس امتيازات المصري

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، أن هناك عدد من الخدمات والدعم الذي يقدم لطلاب الأخوة والأشقاء الفلسطينيين الدراسين في الجامعات المصرية، موضحين أن الطالب الفلسطيني بصفة عامة يعامل معاملة الطالب المصري في كافة الخدمات المقدمة له، سواء اجتماعيا أو معنويا أو حتى في علاجه بالمستشفيات الجامعية، منوهة إلى أن أي قرارات تتعلق بالطلاب تكون قرارات مركزية وما يسرى عليهم في جامعة يسري عليهم في كافة الجامعات .

تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الفلسطينيين

وأكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطالب الفلسطيني يعامل ويتلقى كافة الخدمات التي يتلقاها الطالب المصري دون تمييز أو تفرقة، بجانب الدعم المعنوي والاجتماعي والخدمة العلاجية بالمجان داخل المستشقيات الجامعية، إضافة إلى الدعم الكبير الذين يحصلون عليه في قيمة المصاريف الدراسية.

وهو ما أكده أيضا الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، قائلا إنه يوجد دعم كبير للطلاب الفلسطينيين بمختلف الجامعات، أبرزها الحصول على تخفيضات كبيرة في المصروفات الدراسية، بجانب الرعاية والخدمات والدعم المعنوي والاجتماعي والعلاجي لهم .