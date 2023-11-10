إصابة طبيبة في اصطدام سيارة بسور دائري الهرم

أصيبت طبيبة بحروق بوجهها بعد أن اصطدمت سيارتها بسور الدائري واشتعال النيران بها، وجرى نقلها إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة طبيبة في حريق سيارة بالهرم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوجود مصادمة واحتراق سيارة أعلى وصلة المريوطية.

على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له وبالانتقال تبين أثناء سير سيارة ملاكي تقودها طبيبة صيدلانية اختلت عجلة القيادة بيدها مما أدى لاصطدامها بجانب السور مما تسبب في حريق الجزء الأمامي للسيارة وإصابتها بحروق في وجهها.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وجرى إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.