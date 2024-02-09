رقم خدمة عملاء تذكرتي.. اعرف خطوات حجز تذاكر المباريات والحفلات

تهتم شركة تذكرتي بحجز بطاقات حضور الفعاليات الفنية والرياضية والفعاليات والحفلات الفنية وتنظيمها، لذا يرغب الكثيرون في معرفة رقم خدمة عملاء تذكرتي، للتواصل مع الشركة للاستفسار عن الفعاليات وحجز التذاكر.

وتستعرض «الوطن» رقم خدمة عملاء تذكرتي المختصة بحجز بطاقات حضور الفعاليات الفنية والرياضية، وكيفية التسجيل في تذكرتي لشراء التذاكر، في إطار خدماتها المقدمة لجمهور القراء.

رقم خدمة عملاء تذكرتي

وخصصت الشركة رقم خدمة عملاء تذكرتي الرقم 15355 للاستفسارات أو لإرسال اقتراحات أو شكاوى، أو تقديم شكوى عبر النموذج المخصص لذلك من هنــا.

كيفية التسجيل في تذكرتي لشراء تذاكر

وتُطرح تذاكر المباريات، عن طريق بطاقة المشجع Fan Id، ويمكن التسجيل في تذكرتي باتبع الخطوات الأتية:

- يمكن للجماهير التسجيل في تذكرتي من خلال الدخول على رابط موقع تذكرتي من هنـــا.

- الضغط على كلمة «تسجيل» أعلى يمين الصفحة الرئيسية للموقع.

- تحدد الجنسية سواء كان مصريًا أو أي جنسية أخرى.

- إدخال رقم الهاتف المحمول للمستخدم.

- انتظر رسالة نصية على هافتك بها كود تشغيل التسجيل، وإدخاله في المكان المخصص على الشاشة.

- قم بتحديد نوع التذكرة «حساب ترفيهي فقط»، يتم التفعيل الفوري للحساب.

- في حالة اختيارك «حساب رياضي وترفيهي»، انتقل بعد ذلك إلى الخطوات التالية بالضغط على «استكمال».

- استيفاء البيانات الشخصية طبقًا لما هو مسجل في بطاقة الرقم القومي.

- إدخال اسم الأم كما هو مسجل في شهادة الميلاد ثلاثيًا، لضمان عدم استخدام البيانات من قبل شخص آخر.

- إدخال الرقم القومي مع إرفاق ملف لصورة شخصية، وملف لصورة من بطاقة الرقم القومي.

- ينتظر المستخدم لحين وصول رسالة نصية جديدة، أو إيميل يتضمن الرقم الخاص ببطاقة المشجع «Fan ID» وكلمة المرور على النظام وبذلك يتم التسجيل بنجاح.

كيف تتصرف في حال رفض الطلب على موقع تذكرتي

وفي حال رفض الطلب لسبب أو لآخر من قبل موقع تذكرتي، يتم إرسال رقم الطلب لتعديله وإعادة إرساله.

وفي حال رفض الطلب 3 مرات، سيتم حظر رقمك القومي أو رقم جواز السفر.

كيفية تحديد المباريات والفعاليات

- بعد دخول المشجع على نظام تذكري باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور، يمكنه الدخول لاختيار المباريات والفعاليات التي يرغب حضورها واختار المقعد المفضل، ويتيح النظام الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع ويتم الدفع إلكترونيًا.

ويمكنك تحديد وسيلة الدفع، سواء من خلال البطاقات الائتمانية أو خدمة فوري، ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة تبعاً لاختيارك، ثم انقر تأكيد.

لاحظ أنه عند اختيار الدفع من خلال شبكة فوري، يجب إنهاء عملية الدفع خلال الفترة المسموح بها حتى لا يتم إلغاء عملية حجز التذاكر.

وإذا كان لديك بالفعل بطاقة المشجع الخاصة، يمكنك استخدامها لحضور المباريات، كما أنّ الحساب الخاص به لا يزال ساريًا ويمكنك استخدام رقم المشجع الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول وحجز التذاكر.

أسعار التذاكر من موقع تذكرتي

تختلف أسعار التذاكر تبعًا للمباراة ولفئة درجة التذكرة، ويمكن شراء تذكرة في نفس يوم المباراة، في حالة وجود تذاكر متاحة، لكن يجب أن تحصل على التذكرة مطبوعة من أحد منافذ الخدمة المعتمدة، ويجب أن تدخل إلى الإستاد قبل موعد إغلاق البوابات.

الأفراد الذين يجب عليه حجز التذكر

ذكر موقع تذكرتي، أنّه كل فرد من أفراد العائلة يزيد عمره على 16 عامًا يجب أن يسجل طلبا للحصول على بطاقة تذكرتي الخاصة به، وبعد الموافقة على طلبه وحصوله على رقم حساب تذكرتي الخاص به، يمكنه حجز تذكرة، أما من تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عامًا، فيمكن إضافتهم كمرافقين في الحساب الخاص بك.

وتعد بطاقة المشجع «Fan ID» بمثابة سماح للنفاذ إلى الملاعب المصرية، على أن يتم الاعتداد بالبطاقات التي جرى استخراجها لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، فيما يلتزم من لم يستخرج البطاقة بالتسجيل للحصول على واحدة.