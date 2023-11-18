ضبط 90 مخالفة في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء، للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة المحتكرين وجشع التجار.

حملات الرقابة التموينية

وأوضح اللواء عصام سعد أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، والصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع.

حملات في مركز ديروط

وفي هذا السياق وتنفيذًا لتكليفات محافظ أسيوط، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز، عدة حملات تموينية خلال أسبوع بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين، أسفرت عن تحرير 90 مخالفة تموينية، حيث تم في مجال المخابز تحرير 74 مخالفة، وفي مجال الأسواق تم تحرير 16 مخالفة تموينية.

حملات في مركز القوصية

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز، محضر إعدام 600 زجاجة خل غير صالح للاستهلاك الآدمي، بناء على محاضر إثبات الحالة الخاصة بالمكتب المركزي لمراقبة الأغذية واللجنة المشكلة.