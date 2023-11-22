المدينة الطبية بالمنوفية صرح طبي ينتظره المواطنون.. زيادة مساحتها 5 أفدنة

يترقب أبناء محافظة المنوفية بدء تنقيذ المدينة الطبية بجامعة شبين الكوم، والذي من المتوقع أن يكون صرحا طبيا عملاقا، يضم مئات الأسرة والخدمات النوعية بعد تخصيص أرض لها بجوار مستشفيات جامعة المنوفية، ويتم العمل على تخصيص مساحة إضافية لتوسعة المشروع في السنوات المقبلة.

تفاصيل المدينة الطبية في جامعة المنوفية

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن مشروع المدينة الطبية يستهدف زيادة عدد الأسرة الداخلية من 980 إلى 3700 سريرا، وزيادة أسرة إضافية في المستشفيات من 816 إلى 2330 سريرا، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 164 إلى 370 سريرًا، وزيادة عدد غرف العمليات من 34 إلى 65 غرفة.

وأضاف أن المدينة الطبية بجامعة المنوفية يعد مشروع قومي لإجراء توسعات المستشفيات الجامعية، ويأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير المنظومة الطبية على مستوى الجمهورية وتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين.

تخصيص أرض إضافية للمدينة الطبية في المنوفية

وكشف مصدر مطلع بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتم العمل على تخصيص مساحة 5 أفدنة إضافية إلى جانب المكان المخصص للمدينة الطبية بجامعة المنوفية، للتوسعة في المستقبل وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف المصدر أن محافظة المنوفية تشهد في الوقت الراهن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في المجال الصحي في عهد الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن العمل جاري على تنفيذ 6 مستشفيات مركزية، فضلا عن وضع اثنين آخرين في خطة العام المقبل.