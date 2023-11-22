محمود مسلم: تجربة الحزب الديمقراطي والوفد والشعب الجمهوري ستضيف لها الكثير

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ مرشحي الرئاسة الأقل شهرة، مثل فريد زهران وحازم عمر وعبد السند يمامة، يحتاجون للظهور أكثر في وسائل الإعلام حتى يتعرف عليهم الشعب المصري.

وأضاف مسلم، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي لا يحتاج إلى الظهور أكثر، لأنه معروف لدى الشعب المصري، ولديه فترة رئاسية طويلة تحت التقييم.

وأشاد مسلم بحديث المرشح فريد زهران في مؤتمر الحوار الوطني، حيث قال إنّ هناك أشياء طالب بها ونُفذت، وأشياء أخرى تلقى وعدا بتنفيذها ولم تُنفذ.

وأوضح مسلم أنّ البعض انتقد حديث زهران بشدة، لكنه كان من مؤيديه، مشيرًا إلى أنّ الأغلبية لم تكن مُلزمة بتنفيذ جميع طلبات المعارضة.

وقال مسلم إن تجربة الحزب الديمقراطي والوفد والشعب الجمهوري بعد الانتخابات الرئاسية، بعيدًا عن نتائج الانتخابات، ستضيف لهم الكثير، من معرفة الشعب المصري لهم، والاحتكاك به.