إحالة 14 عاملا بالوحدات الصحية بسوهاج للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن

قرر ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج، إحالة 14 عاملا بالوحدات الصحية بالمركز للتحقيق، لتغيبهم عن العمل بالمواعيد الرسمية دون عذر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمرور، ومتابعة سير العمل، والتأكد من مدى انضباط العاملين بالمصالح الحكومية بصفة دورية.

حملة تفتيش على الوحدات الصحية بجهينة

قال ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمدينة جهينة بسوهاج، وجه حملة بالمرور والمتابعة الدقيقة للعاملين بالمصالح الحكومية، واستهدفت المرور على وحدة طب الأسرة بنجع الجبل، ووحدة طب الأسرة، بنجع الحويج بقرية جهينة الشرقية.

وأسفرت عن إحالة 14 من العاملين بالوحدات مابين طبيب، و تمريض، وجهاز إداري، للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني بالمواعيد الرسمية.

حملات مرور دورية لمتابعة سير العمل بسوهاج

وأوضح «عباس»، أنه يجري المرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية بأوقات مختلفة للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل بداخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.