حدود سحب وإيداع ATM.. اعرف وصلت لكام

حدد البنك المركزي المصري حدود سحب وإيداع ATM في البنوك المصرية والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ضمن عملية السحب اليومي، وكذا الحدود القصوى للإيداع الخاص بالأفراد والشركات ضمن فروع البنوك وكذا ماكينات الـATM.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، حدود سحب وإيداع ATM في البنوك المصرية، سواء ماكينات الصراف الآلي أو الفروع، ذلك خلال عام 2023 وجاءت كالتالي:

حد السحب اليومي ATM في البنوك المصرية

- قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى من السحب النقدي اليومي لماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري.

- أما وعن السحب بداخل أفرع البنوك فقد ارتفعت لتصل من 50 ألف جنيه لـ150 ألف جنيه يوميا.

- بات حد السحب اليومي ATM في البنوك المصرية 20 ألف جنيه كحد أقصى يوميا وفي بعض البنوك فلا تسمح بصرف أكثر من 15 ألف ضمن اليوم الواحد.

الإيداعات النقدية

- الإيداع بماكينات الصراف الآلي تصل لـ20 ألف جنيه يوميا بحد أقصى.

- الإيداع النقدي بالفروع مفتوحة دون قيود على الإيداع.

- الإيداع من خلال POS غير مفعلة بشكل جيد قوي للآن.