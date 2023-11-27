نور عبدالمجيد: رواية «أنا شهيرة» أجهدتني لأنها قصة حقيقية

قالت الكاتبة والروائية نور عبدالمجيد، إن منذ أن بدأت في رواية «الحرمان الكبير»، حتى السنة التي كتبت فيها رواية «سولو» لم يتغير شيئا بداخلي بل تعلمت الثقة في النفس، ومع الوقت كنت أرى صدى ما أكتبه قائلة: «مازلت أجتهد والاشادات التي تصلني من أساتذتي وبعض القراء بكون في غاية السعادة».

الكاتب الحقيقي لا يفكر نفسه محترفا

وأضافت «عبد المجيد»، خلال حوارها مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، مساء أمس الأحد، أن الكاتب الحقيقي لا يفكر نفسه محترفا، وغير محترف، بل أني أتنفس الكتاب بروح الهاوية، قائلة: «الكاتب الكبير نجيب محفوظ كان يخصص وقتًا لنفسه في الكتابة، بعدما يعود من عمله»، لافتة إلى أنها عكس ذلك فهي عشوائية في الكتابة، «كنت أختار الوقت الذي لم أجد أي شخص بالمنزل، وأولادي في المدرسة، وأكتب».

كنت أكتب من 4 إلى 6 ساعات في اليوم

وتابعت أنها كانت تكتب في اليوم مدة تراوحت من 4 إلى 6 ساعات؛ لأن الكتابة لها طقوس واحترام قائلة: «رواية «كان» و«سولو» أجهدوني وأخذت وقتًا طويلا في كتابتهما، ورواية «أنا شهيرة» أجهدتني لأنها قصة حقيقية ونجحت نجاح مدوٍ، وأثارت تساؤلات كثيرة».