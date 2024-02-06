مدة استخراج جواز السفر.. اعرف المستندات المطلوبة

يسعى كثير من المواطنين لاستخراج جواز سفر في أسرع وقت، وتوفر الحكومة المصرية استخراج جواز سفر إلكترونيا تيسيرا على المواطنين، وتوفيرا للوقت والجهد، وفيما يلي كيفية استخراج جواز سفر ومدة استخراج جواز السفر.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ16 عاما.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون 16 عاما.

- شهادة القيد الدراسي للذين أتموا 12 عاما.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءا من تاريخ 1941-3-18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عاما.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد عن 5 آلاف جنيه ولم يمضي على صلاحيته 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مدة استخراج جواز السفر

- استخراج جواز السفر العادى يستغرق نحو 3 أيام.

- استخراج جواز السفر المستعجل يستغرق 24 ساعة.

- مدة استخراج بدل فاقد أو تالف أو انتهاء جواز سفر تستغرق 72 ساعة فقط.

إجراءات استخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له لاستخراج جواز سفر.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام إيصال دفع رسوم استخراج جواز سفر.

كيفية استخراج جواز سفر للأمهات

على أقارب الدرجة الأولى تقديم مستندات محددة حال الذهاب لاستخراج جواز سفر للأمهات فوق سن الـ60 عاما، كما يلي.

- شهادة ميلاد تثبت درجة القرابة ويجب أن تكون من الدرجة الأولى «الابن - الزوجة - الزوج - الأب - الأم».

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأم.

أماكن استخراج جواز سفر في الجيزة

قسم جوازات الجيزة

مقره مبنى قسم شرطة الجيزة، في شارع البحر الأعظم وهو خاص باستخراج جوازات السفر للمصريين التابعين لمراكز شرطة الجيزة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور وكرداسة والواحات.

قسم جوازات 6 أكتوبر

يسمح باستخراج جواز السفر به للمواطنين التابعين لدوائر قسمي شرطة أول وثان 6 أكتوبر.

- قسم جوازات العجوزة

استخراج جواز سفر بقسم شرطة العجوزة، للمواطنين التابعين لأقسام شرطة العجوزة والدقي وإمبابة وأوسيم ومركز شرطة الوراق.

- قسم جوازات الحوامدية

يقع مدينة الحوامدية ومتاحا للمواطنين التابعين لأقسام الحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح.

كيفية استخراج جواز السفر مستعجل من العباسية

ويمكن للراغبين في استخراج جواز سفر مستعجل التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية في العباسية، وتقديم المستندات المطلوبة لاستخراجه بشكل مستعجل، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في تقديم الطلب، على أن تكون سارية.

- يتم تقديم شهادة ملاد للأفراد من هم دون 15 عامًا، والذين لا يملكون بطاقة رقم قومي.

- أصل من شهادة المؤهل الدراسي على أن تكون مختومة من الجهة التي درس بها الفرد.

- عدد 3 صور شخصية ذات خلفية بيضاء، على أن تكون ملونة وحديثة.

- يتم تقديم شهادة إثبات الموقف من التجنيد.

- قسيمة الزواج حتى يتم إثبات اسم الزوج للسيدة المتزوجة.

- يتم تقديم السجل التجاري بقمة رأس مال لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

كيفية استخراج جواز السفر أول مرة

- يقوم الراغب في استخراج جواز السفر أول مرة بالتوجه إلى قسم الجوازات التابع له حسب محل إقامته المسجل في بطاقة الرقم القومي.

- سحب نموذج رقم 29 من جوازات، ويجب ملء البيانات الموجودة في الاستمارة بدقة.

- تقديم الاستمارة والمستندات إلى الموظف الممختص حتى يقوم بفحص المستندات ومطابقة الصور وتحصيل الرسوم المطلوبة.

- ثم يتم استلام الإيصال الخاص بإتمام دفع قيمة استخراج الجواز.

- ثم يتم استلام جواز السفر الخاص بمقدم الطلب.