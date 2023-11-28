القطاع الزراعي بجنوب سيناء يشارك «زهور وصناع المستقبل» في مبادرة «ازرع شجرة»

صرح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أن إدارة التدريب بمديرية الزراعة عقدت اليوم ندوة بالتعاون مع مدرسة بدر الابتدائية بمدينة طور سيناء عن مبادرة «ازرع شجرة»، وذلك لتعريف الطلاب بأهمية الزراعة والدور الذي تقوم به في المجتمع علاوة على توعية الطلاب بأهمية الشجرة في الحياة، والتعرف على الأنواع المختلفة من الأشجار المثمرة، وما تقوم به الأشجار من دور في حماية البيئة من التلوث، وما تشتمل عليه من العديد من الفوائد كالغذاء واستخدام الأخشاب وغيرها من الفوائد.

فعاليات الندوة التعريفية بأهمية الزراعة

وأضاف شطا لـ«الوطن»، أن الندوة بدأت بكلمة ترحيبية من الدكتورة نها الحسيني مديرة إدارة التدريب والعلاقات العامة بالمديرية، موضحة أن موضوع الندوة والهدف منها، وأهميتها ومدى حرص الدولة على توعية النشء للحفاظ على الرقعة الزراعية بها، لما تمثله من أهمية لاستمرارية الحياة.

تقديم الشرح للطلاب بكيفية الزراعة

وشرح وكيل الوزارة شرحا عمليا لكيفية زراعة الأشجار، وتعليم الطلبة كيفية تجهيز وإعداد وحفر الجور وزراعة الشجرة، ومن ثم كيفية رعايتها ومواعيد الري المناسبة لذلك، وحرص في ختام الندوة على توجيه الشكر لإدارة المدرسة لحرصهم على تعليم الأبناء من الطلاب كيفية وأهمية الزراعة في الحياة.

جاء ذلك بتوجيهات من وزير الزراعة واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بزيادة الوعي، لدى الطلاب وحثهم على أهمية الزراعة ودورها الفعال في جميع الجوانب الحياتية.