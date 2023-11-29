مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

قالت وحدة التعينات بمجلس الدولة، إنّ تسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لخريجي كليات الشرطة والشريعة والقانون والحقوق من دفعة 2023، يكون مقتصرًا على المرشح بنفسه أو من ينوب عنه؛ وهم، الأب- الأم- الأخ- الأخت- الزوج- الزوجة، فقط لا غير.

وكان مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، حدد شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، مشيرًا إلى أن سحب الملفات تم من يوم 11 نوفمبر حتى 19 من نفس الشهر، ويتم تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتى 10 ديسمبر 2023.

شروط التعيين بمجلس الدولة

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة، على النحو التالي:

- مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.

- لا يقل التقدير عن جيد.

- عمر المتقدم لا يزيد على 30 عاما.

- عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

- دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسي رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلي المصري - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.