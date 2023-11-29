سلسلة ندوات لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بشمال سيناء

نفذت الوحدة العامة لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بشمال سيناء، سلسلة من الندوات ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت الدكتورة هاجر صالح، رئيس الوحدة، إن الندوات تم تنفيذها في جامعتي العريش وسيناء والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي.

حملة مناهضة العنف ضد المرأة

وأضافت صالح، في بيان صحفي، أن الوحدات الفرعية بمجالس المدن نفذت ندوات في المعاهد الأزهرية بمدن المحافظة.

وأشارت إلى أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان «معًا ضد العنف ضد المرأة» لحماية المرأة من كل أشكال العنف.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة

ولفتت إلى أن حملة مناهضة العنف ضد المرأة تجري خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر والمتعارف عليها دوليا، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كل أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكل أشكاله ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي الأوقاف، إدارة الوعظ، الأزهر والصحة والتربية والتعليم وجامعتي العريش وسيناء والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي، تحت إشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.