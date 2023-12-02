بعائد 7% ثابت.. كل ما تريد معرفته عن شهادة «الأهلي بلس»

يقدم البنك الأهلي المصري عددا كبيرا من الشهادات الادخارية بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي» للمصريين والأجانب، فيما تتنوع تلك الشهادات من حيث دورية صرف العائد ومدتها وسعر الفائدة علي الشهادة، وتعد الشهادات الادخارية أحد أكثر الأوعية الادخارية أماناً لحفظ رأس المال.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كل التفاصيل عن شهادة «الأهلي بلس» من البنك الأهلي المصري، بالعملة الأجنبية وبعائد 7% ثابت طوال الشهادة، بالإضافة إلى مميزات وشروط شراء تلك الشهادة.

شهادة «الأهلي بلس» من البنك الأهلي المصري

أوضح البنك الأهلي المصري أن شهادة الأهلي بلس تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات، كما ان الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما أن العائد يصرف بشكل ربع سنوي بعملة الدولار الأمريكي، وتأتي الشهادة بعائد ثابت 7% طوال مدتها، ويبدأ احتساب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وتجدد الشهادة تلقائيا في تاريخ استحقاقها وفقا للسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدارها.

قواعد استرداد قيمة الشهادة

أشار البنك إلى أنه لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ شراء الشهادة، بينما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

شروط الاقتراض بضمان الشهادة

أوضح البنك الأهلي أنه يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة بالعملة المحلية وفقاً لقواعد البنك ووفقا لسعر الصرف المعلن حينها، بالإضافة إلى ما يلي: