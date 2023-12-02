نائب محافظ الوادي الجديد تشهد الاصطفاف التجريبي للمعدات والمركبات

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، الاصطفاف التجريبي للمعدات والمركبات التابعة للوحدات المحلية والقطاعات الحكومية المختلفة، من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات والمركبات للتعامل مع أي أزمة محتملة، وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

359 معدة ومركبة في الاصطفاف التجريبي لمواجهة الأزمات

وأوضحت، نائب محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي المعدات والمركبات التي شاركت في الاصطفاف التجريبي بلغت 359 مُعِدة ومركبة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، مؤكدةً على المتابعة الدورية للجاهزية الفنية والاستعداد التام لمجابهة والسيطرة أي أحداث طارئة أو أزمات محتملة.

تدريب الكوادر الفنية للتعامل مع الأزمات في الوادي الجديد

كما تابعت نائب المحافظ ميدانيًا موقع الاصطفاف بمدينة الخارجة، موجهًة بالتأكد من كفاءة تدريب الكوادر الفنية للتعامل الأمثل خلال الأزمات، وسرعة استكمال أي تجهيزات أو أعمال صيانة اللازمة.