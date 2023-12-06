اتفاق مع شركة فرنسية للتعاون يمنح مصر حق إجراء عَمرة محركات طائرات «ألفا جيت»

شهد اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، توقيع عقد للتعاون المشترك مع شركة «سافرن» الفرنسية لإجراء عمرة محركات طائرات الهجوم الأرضى والتدريب المتقدم الفرنسية من طراز «ألفا جيت» داخل مصنع المحركات، التابع للهيئة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، على هامش توقيع الاتفاق اليوم خلال فعاليات معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، إنه بموجب هذا الاتفاق، ستصبح مصر المركز الوحيد فى العالم لعمرة محركات طائرات الـ «ألفا جيت» واسعة الانتشار عالمياً.

رئيس «العربية للتصنيع»: حدث تاريخى للصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية

واعتبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع أن هذا الاتفاق هو بمثابة حدث تاريخى للصناعات الدفاعية والعسكرية المصرية، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ هذا التعاقد فى الفترة المقبلة.

ولفت اللواء مختار إلى أن توقيع هذا العقد يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا للهيئة العربية للتصنيع، بالعمل على تعميق التصنيع المحلى، والتعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية دعماً للصناعة الوطنية المصرية.

وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق سيتم نقل التكنولوجيا اللازمة لعمرة تلك الطائرات لمصر، والعمل على توطينها، مع بحث التعاون مع الشركة فى مجالات تصنيعية أخرى.

ووصف رئيس «العربية للتصنيع» هذا الاتفاق بأنه مكسب كبير لمصر ودول المنطقة والعالم التى تعمل داخلها كطائرة الهجوم الأرضى والتدريب المتقدم من طراز «ألفا جيت».

وشدد على أن معرض «إيديكس 2023»، بمثابة أكبر حدث وأول تجمع عالمى فى قارة أفريقيا بمجال الصناعات الدفاعية، والذى يشهد تجمعاً كبيراً لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية، ويعتبر انعكاساً لقوة مصر فى هذا المجال، ونحن حريصون على المشاركة فى فعاليات هذا المعرض بنسخه المختلفة منذ إطلاقها فى عام 2018، نظراً لأهمية المعرض فى التعرف على كل ما هو جديد فى مجالات الصناعات الدفاعية المختلفة، ودوره فى إقامة شراكات صناعية ناجحة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والعمل على نقل التكنولوجيا والمعرفة لتعميق التعاون فى مجال الصناعات الدفاعية.