رسوم استخراج رخصة قيادة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

رسوم استخراج رخصة قيادة من الأمور المهمة التي يحتاجها المواطنون باستمرار وخاصة أصحاب السيارات الملاكي وقائدي المركبات وسيارات الأجرة، لا سيما عند استخراج رخصة قيادة جديدة أو تجديد الرخص المنتهية، ليتمكن من السير على الطرق بأمان ودون مسائلة قانونية من رجال المرور.

رسوم استخراج رخصة قيادة لأول مرة 2024

حددت الإدارة العامة للمرور رسوم استخراج رخصة قيادة لأول مرة بمبلغ 1070 جنيها، موزعة على النحو التالي:

- تكلفة الكشف الطبي 285 جنيها.

- قيمة رسوم التأمين الشامل وتنمية موارد الدولة 615 جنيها.

- رسوم استخراج نموذج 256 بقيمة 6 جنيهات.

- رسوم استخراج اختبار الإشارات بسعر 10 جنيهات.

- ملف حافظة رخصة قيادة بسعر 35 جنيها.

- طابع شرطة بسعر 15 جنيها.

- استمارة بيانات بسعر 105 جنيهات.

- دفع 10 جنيها مقابل نموذج رخصة القيادة لإصدار رخصة قيادة مؤمنة طبقا للنموذج.

من تكلفة رسوم استخراج رخصة مهنية 2024

أما بالنسبة لرسوم استخراج رخصة قيادة مهنية، فإنها تبلغ 600 جنيه موزعة على النحو التالي:

- يتم دفع 540 جنيه عند استخراج الرخصة لأول مرة.

- دفع مبلغ 6.5 جنيه قيمة نموذج 256 مرور.

- دفع مبلغ 10 جنيهات قيمة نموذج اختبار شفوي.

- دفع مبلغ 40 جنيها قيمة رسوم الاختبار.

- تبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 600 جنيه.

ما الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2024؟

حددت وزارة الداخلية الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة، وجاءت على النحو التالي:

- نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة.

- إثبات شخصية ومحل الإقامة والسن.

- ما يثبت اللياقة الطبية لرخصة القيادة الخاصة والجرار الزراعي والدراجة النارية الخاصة، ورخصة القيادة الثالثة والثانية والأولي.

- شهادة دراسية.

- ما يثبت اجتياز الاختبار الفني أو الإعفاء منه.

- رسم إصدار رخصة القيادة المؤمنة.

- سداد الرسوم المقررة لاستخراج رخصة القيادة.

- شهادة الوفاء بالغرامات في حالة التجديد.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي

لاستخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي لا بد للشخص من تجهيز الأوراق التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليه.

- نموذج 256 من إدارة المرور.

- صورة شهادة التخرج والأصل للاطلاع عليه.

- تقديم 4 صور شخصية حديثة.

شروط استخراج رخصة قيادة سيارة ملاكي

وهناك شروط لابد من توافرها لاستخراج رخصة سيارة ملاكي، وهي كالتالي:

- ألا يقل سن المتقدم لاستخراج رخصة قيادة عن 18 سنة.

- تقديم تحليل المواد المخدرة من الجهات المختصة معتمد ومختوم بختم شعار الدولة.

- ألا يكون صادر ضد المتقدم لاستخراج رخصة قيادة حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

تجديد رخصة القيادة إلكترونيا

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر الموقع الرسمي باتباع الخطوات التي حددتها، وهي مخصصة فقط لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي، وبعدها يمكن استلام رخصة القيادة من المنزل ودفع الرسوم المقررة، والتي من الممكن دفعها أيضا بكروت الائتمان.​

خطوات استخراج رخصة قيادة إلكترونيا

يمكن استخراج رخصة قيادة إلكترونيا باتباع الخطوات التالية:

- الحصول على شهادة صحية معتمدة من وزارة الصحة.

- الحصول على شهادة السير والتراخيص من إدارة المرور.

- التسجيل في منصة وزارة الداخلية لخدمات الترخيص والتسجيل المروري لإصدار رخصة القيادة.

- ملء النموذج عبر الموقع الإلكتروني وتحميل الشهادة الصحية وشهادة السير والتراخيص وصورة شخصية.

- حجز موعد بأحد مراكز تدريب إدارة المرور لإجراء الاختبارات اللازمة.

- اجتياز الاختبارات النظرية والعملية بنجاح للحصول على رخصة القيادة.

- دفع رسوم الحصول على رخصة القيادة عبر الموقع الإلكتروني.

- الحصول على الرخصة الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني أو استلامهما من إدارة المرور التابعة للشخص.

هل يمكن استخراج رخصة قيادة في نفس اليوم؟

تمكن رخصة القيادة حاملها من قيادة السيارة الخاصة، أو قيادة سيارات النقل السياحي والنقل الخفيف بحمولة لا تزيد عن ألفي كيلوجرام، ولا يتستغرق استخراج رخصة القيادة وقتًا طويلاً، إذ يتم إصدارها بعد اجتياز الشخص اختبار القيادة.

وإذا كان الشخص يجيد قيادة السيارة فإنه يخضع لفترة تدريب تصل إلى 10 أيام فقط، وبعدها يجتاز اختبار القيادة، أما إذا كان الشخص لا يجيد قيادة السيارة، فإنه يستلزم الخضوع لفترة تدريب تصل إلى 120 ساعة، بحيث لا تزيد ساعات التدريب اليومية عن 3 ساعات، وفي حالة عدم اجتياز الشخص اختبار القيادة، لن يتمكن من الحصول على رخصة القيادة.