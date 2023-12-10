بحقائب المدرسة وأعلام مصر.. طلبة القاهرة يحتفلون بانتخابات الرئاسة

في يوم خارج الدراسة أتى طلاب المدارس، حاملين الحقائب على ظهورهم، وفي يدهم علم مصر الذي بات يشكل أهمية كبيرة لهم، على الرغم من صغر سنهم، إلا أنهم أصرّوا على متابعة الأجواء الانتخابية.

طلاب المدارس حاضرون في انتخابات الرئاسة

رغد ورضوى؛ طالبات الصف السادس الابتدائي، لم تفارق البسمة ووجوهن، خفة الظل كانت عنوانهن في أول أيام الانتخابات الرئاسية: «جينا ومعانا الشنط بس المرادي مش جوا المدرسة، لكن برا علشان نشوف الانتخابات».

حاملين علم مصر ولم تفارق البسمة وجوههن، وقفت الاثنان بجوار بعضهن، وفي الوسط علم مصر، الذي كان بطل المشهد، ليضربن صغار السن أروع مثال على المشاركة الانتخابية في أول يوم، أمام مدرستهن الشهيد أحمد بدوي، منطقة البساتين القاهرة.

جدير بالذكر أنّ الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وتشمل القائمة الانتخابية 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، هم عبدالفتاح السيسي، فريد زهران، عبدالسند يمامة، وحازم عمر.