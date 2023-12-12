إقبال على لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة مطروح

يتوافد الناخبون على لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة مطروح، في جميع المقرات لليوم الثالث والأخير، للإدلاء بأصواتهم في ظل مشهد ديمقراطي سيطر على الأجواء الانتخابية منذ انطلاق التصويت في اليوم الأول.

لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة مطروح

وشهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة مطروح، تواجد الشباب والمرأة بكثرة، في 8 مدن وهي: «الحمام على حدود محافظة مطروح، مدينة العلمين، الضبعة، مرسى مطروح، النجيلة، سيدي براني، السلوم، سيوة».

وتضم محافظة مطروح 235 لجنة انتخابية من بينها 186 مقرا انتخابيا، بجميع المدن، و200 لجنة انتخابية فرعية، وعدد 35 لجنة مخصصة للوافدين من خارج المحافظة، موزعة على المقرات بمختلف المدن لتسهيل إدلاء جميع الناخبين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

توافد على لجان الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة مطروح

يعكس استمرار توافد أهالي مطروح على اللجان الانتخابية، على مدار أيام عملية التصويت، مدى الوعي والإقبال الكبير من المواطنين في عمق الصحراء الغربية، من الرجال السيدات، وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان، في مشهد حب أهالي مطروح لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.