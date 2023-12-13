4 أيام على على انتهاء تقديم الخدمات المجانية من البنوك المصرية

أطلقت البنوك المصرية منذ مطلع ديسمبر الجاري، خدمات مجانية للمواطنين، في مناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، وفي إطار دعم البنك المركزي المصري للشمول المالي، إذ يسعى لاستهداف فئات مختلفة من المجتمع، على سبيل المثال الفلاح والمرأة، لتلبية احتياجاتهم.

وتنتهي الخدمات المجانية، يوم 15 ديسمبر الجاري، أي بعد يومين، علما بأن اليوم الأخير يصادف عطلة، فتستمر المبادرة حتى أول يوم عمل، وهو الأحد المقبل.

الخدمات المجانية من البنوك المصرية

- فتح حسابات مجانية توفير أو جاري.

- فتح محفظة إلكترونية.

- الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع بدون مصاريف أو حد أدنى.

- فتح حساب للشمول المالي للشركات مجًانا.

- فتح حساب للشباب مجانًا.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي.

- الحصول على بطاقة الخصم الفوري مجانًا والإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية.

البنك المركزي المصري

ويسمح البنك المركزي المصري للبنوك خلال فعاليات الشمول المالي بتنفيذ مختلف الأنشطة مثل التواجد خارج الفروع في أماكن عامة للترويج للمنتجات.