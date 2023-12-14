«الصحفيين» تعلن إغلاق الخزينة العامة للنقابة بدءا من 25 ديسمبر

أعلنت نقابة الصحفيين إغلاق الخزينة الخاصة بها اعتبارا من 25 ديسمبر الجاري، على أن تبدأ عملها يوم الاثنين 1 يناير 2024.

إغلاق خزينة نقابة الصحفيين

وذكرت النقابة في بيان لها، أنّ إغلاق النقابة سيتم بسبب أعمال الجرد السنوي للخزينة بحضور مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يعاد فتحها 1 يناير 2024.

مشروع علاج الصحفيين

وفي سياق متصل، أعلنت النقابة فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين (الدرجتين الثانية والثالثة) بمشروع العلاج التي يوفرها مشروع العلاج لأول مرة منذ انطلاقه، اعتبارا من 12 إلى 24 ديسمبر 2023م، ثم يستأنف من 1 إلى 18 يناير 2024.

وتابعت النقابة، أنّ قيمة الاشتراك للفرد تبلغ 200 جنيه شاملة قيمة الكارنيه، على أن تبدأ الاستفادة من الكارنيه من أول يناير 2024م لمدة عام، ويعامل حامل الكارنيه بأسعار تعاقد نقابة الصحفيين مع الجهات العلاجية، ويكون الدفع نقدًا.

وأوضحت النقابة: «تشمل درجات القرابة التي ستضاف (الأخ - الأخت - أبناء الأبناء - الجد - الجدة - أبناء الأخ - أبناء الأخت - العم - العمة - الخالة – الخال) وكذلك (الأبناء ممن خرجوا من مشروع العلاج- والد/ة الزوج/ ـة)»، على أن يقدم العضو الصحفي المستندات التي تثبت صلة القرابة، والرقم القومى للمشترك الجديد للبالغين من أقارب الدرجتين الثانية والثالثة، وشهادات الميلاد لمُن هم دون 15 عامًا.