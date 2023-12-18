بروتوكول تعاون بين جامعتي المنصورة وسمنود التكنولوجية لتبادل الخبرات

أعلنت جامعة المنصورة، توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة سمنود التكنولوجية، في مجال التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات والاستشارات العلمية والفنية، بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بالغربية.

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة سمنود

وأكّد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في بيان، أن بروتوكول التَّعاون جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتنسيق والتعاون بين الجامعات المصرية لاستغلال الإمكانات المتاحة بالدولة لصالح المواطن المصري، وانطلاقًا من دور الجامعات في خدمة مجتمعاتها وتحقيق متطلبات المجتمع.

وأضاف أن البروتوكول جاء للتأكيد على ضرورة تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطورة والتدريب، والاستشارات العلمية والفنية، في إطار التحول التكنولوجي المتسارع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن أوجه التعاون جاءت من خلال ما يلي:

- عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة في مجال التعليم والتدريب.

- المشاركة العلمية في توصيف البرامج والمقررات الدراسية وتدريسها.

- إنشاء المعامل المتخصصة.

- استغلال الإمكانيات المتوفرة لدى الطرفين، من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وبرامج حاسب ودوريات علمية وكوادر مؤهلة.

- التنسيق والتعاون في كافة المراحل البحثية.

- تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإشراف العلمي، دعم عملية النشر العلمي بين الطرفين.