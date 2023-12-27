أمطار غزيرة ورعدية تضرب 17 محافظة خلال ساعات.. وتحذير للمسافرين

تتعرض العديد من المحافظات خلال الساعات المقبلة إلى أمطار غزيرة ورعدية إلى متوسطة شديدة وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لوجود الأتربة العالقة والشبورة المائية الكثيفة في الساعات الأولى من الصباح.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وأماكن سقوط الأمطار غدا تضم محافظات «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، مطروح، الغربية، الشرقية، المنوفية،» وتكون رعدية إلى غزيرة مساء وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مدار اليوم، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، وتكون متوسطة الشدة لاسيما مساء، وتكون خفيفة على محافظات «الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بني سويف».

الظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة

وتشهد المحافظات خلال الساعات القادمة تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحاً وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية بالإضافة إلى مرضى حساسية العيون لوجود الأتربة العالقة.