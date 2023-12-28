ضبط مصنعين بدون ترخيص في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق.

حملة تموينية في البحيرة

وشددت نائب محافظ البحيرة على التأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع و المعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وأسفرت الحملات التموينية بمركز دمنهور، عن ضبط مصنع سناكس ومقرمشات يدار بدون ترخيص وبدون سجل صناعي وتم التحفظ على 500 عبوة بالإضافة إلى رول أكياس خاص بالمنتج، كما تم أخذ عينة من المنتج النهائى للتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط مصنع حلويات يقوم بإنتاج المعجنات والحلويات دون الحصول علي سجل صناعي وتم التحفظ علي كمية من المنتج النهائى والدقيق والسمن والسكر المستخدم في الإنتاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت أمس مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة لتشديد الرقابة على السلع التموينية والمحال التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية لانتاجهم خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية