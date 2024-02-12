كيفية نقل الزوجة على بطاقة التموين إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

في كثير من الأحيان، وبمجرد أن يتزوج أحد الأفراد من محدودي الدخل، يبدأ في إجراءات استخراج بطاقة تموين جديدة حتى يستطيع صرف الحصة التموينة الخاصة به من السلع الغذائية والخبز بشكل شهري، الامر الذي يجعله في حاجه ايضا غلى نقل الزوجة إلى تلك البطاقة الجديدة، حتى تحصل على حصتها الشهرية أيضا، الأمر الذي يجعل العديد من المتزوجين حديثا يهتمون بمعرفة كيفية نقل الزوجة على بطاقة التموين.

وأتاحت وزارة التموين للمواطنين فرصة نقل الزوجة على بطاقة التموين وتقديم الطلب إلكترونيا، عبر بوابة مصر الرقمية، حتى لا يكون هناك حاجه للذهاب لمكتب التموين لإجراء تلك الخدمة، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية نقل الزوجة على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، كالتالي:

كيفية نقل الزوجة على بطاقة التموين

على مدار سنوات طويلة، كانت الطريقة الوحيدة لنقل الزوجة من خلال التوجه لمكتب التموين التابع له المواطن مباشرة وتقديم الطلب ورقيا وتسليمه للموظف المختص، ولكن منذ بدء الحكومة المصرية في تطبيق خطة التحول الرقمي، أصبح هناك فرصة للمواطن لنقل الزوجة على بطاقة التموين إلكترونيا من المنزل، من خلال موقع بوابة مصر الرقمية الذي يقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

خطوات نقل الزوجة على بطاقة التموين

وهناك عدة خطوات يجب أن يتبعها المواطن الراغب في نقل الزوجة على بطاقة التموين إلكترونيا، وجاءت الخطوات كالتالي:

- يقوم المواطن بالدخول غلى موقع بوابة مصر الرقمية من خلال البحث عنه عبر محرك البحث «جوجل»، أو الدخول إلأيه مباشرة من هنــــــــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات التموين الموجودة أعلى منتصف الصفحة.

- لتظهر أمام المستخدم جميع الخدمات التموينية التي يمكن إجراءها من خلال البوابة والتي تتمثل في «تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتي، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا، إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية».

- ليقوم المستخدم بعدها باختيار الأيقونة الخاصة ضم افراد أسرتي في حالة إذا كانت الزوجة تم فصلها من بطاقة تموين والدها، أما في حالة إذا لم تكن مفصولة عن بطاقة والدها لابد من فصلها أولا.

- ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم الهاتف المسجل به حسابه على بوابة مصر الرقمية، ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به.

- وبعدها يقوم المستخدم بإدخال جميع البيانات المطلوبة لنقل الزوجة على بطاقته، وفي النهاية يتأكد من تسجيل تلك البيانات والطلب على قاعدة بيانات الوزارة.

- ثم بعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية للمواطني عبر الهاتف المحمول الخاص به تفيد بتسجيل طلب نقل الزوجة بنجاح.

كيفية فصل الزوجة من بطاقة والدها

وبعد فصل الزوجة من بطاقة والدها شرط اساسي حتى يتم نقلها إلى بطاقة الزوج، إذ يقوم الراغب في فصل الزوجة بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية، ثم يقوم باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات التموينية، وبعدها يختار أيقونة «فصل نفسي» ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة والخاصة بالزوجة حتى يتم تسجيل طلب فصل الزوجة بنجاح، وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تفيد بإرسال طلب فصل الزوجة بنجاح.

ويستطيع المواطنون الراغبون في نقل الزوجة من بطاقة والدها إلى بطاقة الزوج إجراء ذلك من خلال التوجه لمكتب التموين التابع له المواطن وفق محل إقامته وتقديم الطلب وتسليمه ورقيا للموظف المختص.