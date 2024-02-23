أسعار سخانات الغاز 10 لترات.. إليك المواصفات والماركات

تباينت أسعار سخانات الغاز 10 لترات، وفقا لإمكانية التكنولوجيا الحديثة في كل منها، إذ يختلف المنتج وجودته من شركة إلى أخرى، وتتوافر في الأسواق المصرية جميع أنواع سخانات الغاز؛ نظرا لوجود العديد من الشركات المنتجة لها، بحيث يستطيع أي مواطن اختيار الماركة والنوع الذي يتناسب مع ميزانية المالية.

أسعار سخانات الغاز 10 لترات

وتستعرض «الوطن»، أسعار سخانات الغاز 10 لترات، وفقا للماركة الخاصة بكل سخان على حده، وإمكانياته التكنولوجية الحديثة، على النحو التالي:

سعر سخان مياه غاز اريستون، 10 لترات بسعر 6470 جنيها.

سعر سخان غاز ميديا، 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيها.

سعر سخان غاز بمدخنه زانوسي، بشاشة ديجيتال، 10 لترات، بسعر 5075 جنيها.

سعر سخان غاز ميديا، 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيها.

أسعار سخانات الغاز 6 لتر

وفي نفس السياق، تحفل الأسواق المصرية أيضا بأنواع عدة من سخانات الغاز الأكبر حجما، منها سعة الـ10 لترات، وتتميز أيضا بخواص تكنولوجيا مختلفة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- سعر سخان مياه غاز أريستون، 6 لترات، بسعر 3899 جنيها.

- سعر سخان غاز أي هيت يونيون إير، 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.

- سعر سخان غاز زانوسي ديجيتال، 6 لترات، بدون مدخنة، بسعر 3799 جنيها.

- سعر سخان مياه غاز آي هيت يونيون اير، 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.

- سعر سخان غاز زانوسي ديجيتال، 6 لترات، دون مدخنة، بسعر 3799 جنيها.

إرشادات التعامل مع سخان الغاز خلال فصل الشتاء

خلال فصل الشتاء البارد، يزداد اهتمام المواطنين بالاعتماد على المياه الساخنة في الأمور الحياتية اليومية، لذا وأثناء استخدام سخانات الغاز خلال الاستحمام، يجب الحرص الشديد نظرا لزيادة حوادث «القاتل الصامت» في الآونة الأخيرة بسبب سوء الاستخدام، لذا يجب اتباع الإرشادات التالية عند التعامل مع سخانات الغاز.

- خلال تشغيل السخان في الحمامات أو المطابخ يجب عدم غلق النوافذ.

- في حال الشعور بوجود تسرب للغاز، يجب الحرص سريعا على غلق محابس الأمان بالمنزل.

- الحرص على التأكد من كفاءة سخان الغاز بشكل مستمر.

- التأكد المستمرة من كفاءة مصادر التهوية المرتبطة بالسخان، والتأكد من عدم انسدادها.

- عند تركيب سخان الغاز من الأفضل تركيب شفاطات للهواء في الحمام.

- عند الشعور المفاجئ بأعراض للصداع أو للدوخة أوالآلام في الصدر، التوجه إلى أقرب مركز سموم.

مشكلات تسبب انفجار سخان الغاز

ونصح الخبراء عند استخدام سخانات الغاز، بضرورة الحرص أثناء الاستخدام، خاصة أن سوء الاستخدام قد يؤدي إلى حدوث انفجار في سخانات الغاز، كما يلي:-

- استخدام شاحن الموبايل، وذلك عند تحويل عمل السخان من البطارية إلى الشاحن الكهربائي، خاصة أن الشاحن المناسب للسخان يجب الا تزيد قوته عن 3 فولت، في حين أن شاحن الموبايل يصل لـ6 فولتات، ما يترتب عليه حدوث عطل في السخان قد يؤدى إلى انفجاره.

- عند تحويل سخان الغاز للعمل من بطارية إلى شاحن، يجب الحرص على إزالة البطارية بعد التحويل، حيث أنها قد تتعرض للانفجار أثناء عمل السخان.

- استمرار عمل السخان بعد قفل المياه، يمثل خطرا على السخان لذا يجب إغلاق محبس الغاز تجنبا لحدوث انفجار ونشوب حريق.

- في حالة تركيب سخان غاز سعة 10 لترات أو أكثر يجب الحرص على وجود مدخنة، لتصريف البخار والغاز؛ لتجنب التعرض للاختناق أثناء الاستحمام.