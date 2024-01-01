«أنت الحياة» تدخل الفرحة على قلوب أبناء كفر الشخ

طرق طويلة وغير ممهدة كانت تقطعها هدى أحمد، ربة منزل، من منزلها الكائن فى قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، ليحصل أطفالها على جلسات بخار أو حقن لوعكة صحية أو نزلة برد شديدة، فكانت تنتظر حتى الصباح لتتمكن من العودة إلى محل سكنها، تتكرر تلك الرحلة بشكل دورى على مدار الشهر، ولطالما كانت تحلم الأم بتوفير عيادة طبية فى قريتها.

حرصت «حياة كريمة» على إدخال السرور على أهالى قرى كفر الشيخ بإطلاق مبادرة «أنت الحياة» التى وصلت إلى عدد من القرى خلال الفترة الماضية، وذلك لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار، فضلاً عن القوافل الطبية.

تقول «هدى» لـ«الوطن»: «حياة كريمة مفرحة قلوبنا دايماً وكل فترة تطلق لينا مبادرة جديدة زى «أنت الحياة» اللى وصلت لنا فى قرى وعزب محدش يسمع عنها، وقدمت لنا خدمات كثيرة، ومنها الخدمات الطبية اللى الكل فى احتياج لها»، وتضيف «هدى»: «ولادى كانوا تعبانين وأرهقنى المشوار وكنت مش عارفة أعمل إيه، وعرفت إنّ مؤسسة حياة كريمة منظمة فى القرية مبادرة جديدة اسمها (أنت الحياة)، بتوفر قوافل طبية وعلاجية بالمجان، رحت كشفت على ولادى وأخدت العلاج وما دفعتش جنيه واحد».

لا تتوقف فعاليات «حياة كريمة» على تقديم الخدمات الصحية، بل سعت إلى إدخال السرور على قلوب الأطفال، وبحسب «هدى»: «المبادرة دايماً بتفرحنا، خصوصاً الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الاحتياجات الخاصة، وعايزة أشكر كل الناس اللى فيها».

تابعت: «تضمنت فعاليات المبادرة على مدار 6 أيام متواصلة العديد من الأنشطة التوعوية، وإطلاق قوافل طبية، وقوافل توعية نفسية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل وأنشطة ثقافية، وجلسات توعوية للسيدات، وورش حكى للأطفال، ومسابقات رياضية، فضلاً عن تنظيم ملتقى للتوظيف ومساعدات للغارمين، واستخراج بطاقات الرقم القومى».

اختتمت «هدى» حديثها، قائلة: «(حياة كريمة) دائماً ما تُدخل السرور على المصريين بمبادراتها المتنوعة التى تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وذوى الاحتياجات الخاصة، وأشكر الرئيس السيسى على إطلاقه للمبادرة والقائمين عليها».