رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«صالون الشباب» يفتح أبوابه لـ329 فنانا.. ينطلق من قصر الفنون في 18 يناير

كتب:

إلهام الكردوسي
09:48 ص | الخميس 04 يناير 2024
الفنون التشكيلية

الفنون التشكيلية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، موعد افتتاح صالون الشباب في دورته الرابعة والثلاثون، المقرر لها يوم 18 يناير الجاري، في السادسة مساء، بقصر الفنون.

وكان القطاع قد أعلن عن نتيجة الفرز الثاني للأعمال المتقدمة، وهو فرز الأعمال على الطبيعة، إذ تمّ إجراء الفرز الأول إلكترونيًا دون علم أي عضو بلجنة الفرز.

اشترك في صالون الشباب ما يقرب من 873 فنانًا، وتمّ قبول 329 فنانًا لتقديم بأعمالهم استعدادًا لتقييمها على الطبيعة وفقًا للشروط واللوائح المنظمة لـ صالون الشباب.

توصيات الفنون التشكيلية للشباب

وقدم قطاع الفنون التشكيلية، عددً من التوصيات تضمنت:

أولًا: عناية الشباب بتقديم تجاربهم الفنية ، التي تحمل إبداعهم من تصميم وتنفيذ.

ثانيًا: ضرورة تمتع الأعمال الفنية المتقدمة بالأصالة وعدم نقلها أو تقليدها.

ثالثًا: ضرورة الالتزام بشروط المسابقة.

رابعًا: قيمة العمل الفني لا تتحدد وفقا للخامة.

خامسًا: ضرورة تقديم نماذج توضيحية مكتملة لأفكار «التجهيز في الفراغ».

أسماء المقبولين في صالون الشباب 2024

 

اقرأ المزيد:

«الفنون التشكيلية» ينظم ورشة للخط العربي احتفالا بيومه العالمي

«الفنون التشكيلية» يفتتح الدورة الخامسة لمهرجان الحُلي الأربعاء المقبل

«الفنون التشكيلية»: مدّ فترة المشاركة في مهرجان الحلي حتى 11 ديسمبر

«الفنون التشكيلية» تحتفل باليوم العالمي للغة العربية في متحف الأبنودي

«الفنون التشكيلية» ينظم ندوة «حكايات جدة مصرية» في مركز الجزيرة

«الفنون التشكيلية»: المعرض العام يفتح أبوابه مايو المقبل.. والتقديم متاح الآن
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي