«صالون الشباب» يفتح أبوابه لـ329 فنانا.. ينطلق من قصر الفنون في 18 يناير

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، موعد افتتاح صالون الشباب في دورته الرابعة والثلاثون، المقرر لها يوم 18 يناير الجاري، في السادسة مساء، بقصر الفنون.

وكان القطاع قد أعلن عن نتيجة الفرز الثاني للأعمال المتقدمة، وهو فرز الأعمال على الطبيعة، إذ تمّ إجراء الفرز الأول إلكترونيًا دون علم أي عضو بلجنة الفرز.

اشترك في صالون الشباب ما يقرب من 873 فنانًا، وتمّ قبول 329 فنانًا لتقديم بأعمالهم استعدادًا لتقييمها على الطبيعة وفقًا للشروط واللوائح المنظمة لـ صالون الشباب.

توصيات الفنون التشكيلية للشباب

وقدم قطاع الفنون التشكيلية، عددً من التوصيات تضمنت:

أولًا: عناية الشباب بتقديم تجاربهم الفنية ، التي تحمل إبداعهم من تصميم وتنفيذ.

ثانيًا: ضرورة تمتع الأعمال الفنية المتقدمة بالأصالة وعدم نقلها أو تقليدها.

ثالثًا: ضرورة الالتزام بشروط المسابقة.

رابعًا: قيمة العمل الفني لا تتحدد وفقا للخامة.

خامسًا: ضرورة تقديم نماذج توضيحية مكتملة لأفكار «التجهيز في الفراغ».

أسماء المقبولين في صالون الشباب 2024