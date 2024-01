جيرارد بتلر ينضم لنسخة التصوير الحي من فيلم «How to Train Your Dragon»

تواصل هوليوود تحويل أفلام الرسوم المتحركة الناجحة إلى أعمال تصوير حي، ووصل إلى القائمة فيلم «How to Train Your Dragon»، ومن المقرر أن يقوم النجم جيرارد بتلر أن يقوم بدور الأب في نسخة التصوير الحي من الفيلم، بعد ما قام بالأداء الصوتي في فيلم الرسوم المتحركة، وحددت شركة «Universal» المنتجة موعد 13 يونيو 2025 لطرحه في دور العرض السينمائي حول العالم.

يجمع الفيلم في بطولته كلا من الممثل الأمريكي ماسون ثامس والممثلة البريطانية نيكو باركر في أدوار «هيكاب» و«أستريد» على التوالي، بينما يقوم دين ديبلوا الذي شارك في إخراج ثلاثية الرسوم المتحركة، بالإخراج والكتابة والإنتاج في الفيلم الجديد، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

إيرادات ثلاثية «How to Train Your Dragon»

فيلم «How to Train Your Dragon» مأخوذ عن سلسلة كتب للأطفال للكاتبة كريسيدا كويل، وتروي قصة صبي من الفايكينج وكيفية ترويضه لتنينه، تم إصدار ثلاثية الأفلام في الفترة من 2010 إلى 2019 وحققت أكثر من 1.6 مليار دولار على مستوى العالم.