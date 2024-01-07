«صحة الشرقية»: سحب وتحليل أكثر من 58 ألف عينة مياه خلال 2023

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أن إدارة صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية سحبت 58634 عينة مياه خلال عام 2023، سواء الخاصة بمياه الشرب أو مياه الصرف الصحي المعالج.

سحب وتحليل أكثر من 58 ألف عينة مياه

وأوضحت مديرية الصحة، خلال بيان رسمي، سحب 55158 عينة من الشبكات، و2320 من الطرود، و815 عينة من وحدات الغسيل الكلوى، و99 عينة من الصرف الصحي، و132 من الصرف الصناعي، و151عينة من المصارف، و341 من حمامات السباحة.

المرور على المدارس والخزانات العامة والخاصة

وأضاف البيان، أن مفتشي إدارة صحة البيئة قاموا بالمرور على (المدارس، والخزانات العامة والخاصة، والمنازل، ودورات المياه بدور العبادة، وحمامات السباحة، والأسواق العامة، وأماكن تربية الحيوانات، ومزارع الدواجن، والأراضي الفضاء، والجبانات، ومقالب القمامة، والسلخانات، والمعسكرات، ومصانع تدوير المخلفات)، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية لهذه الأماكن، وبلغ ماتم المرور عليه عدد156535 موقع، كما تم فحص جميع الشكاوى، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة التأكد من صحتها، وتحرير 147 محضر للمخالفات المضبوطة.