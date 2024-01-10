فرص عمل شاغرة في عدد من المصانع بالمنيا.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

أعلنت محافظة المنيا عن توافر فرص عمل شاغرة، وعلى الراغبين في التقديم التوجه إلى جهاز تشغيل شباب الخريجين في مجمع المصالح الحكومية، بشارع كورنيش النيل بمدينة بالمنيا، الدور الثالث.

وظائف متاحة بالمركز المصري للطاقة

وأوضح بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، أن الوظائف متاحة بالمركز المصري للطاقة البديلة والمتجددة، حيث أعلن عن حاجته لمدير إنتاج، ومهندس ميكانيكا إنتاج، أو مهندس ميكاترونكس، شرط توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال صناعة المصبعات الخشبية أو الأعلاف.

كما تتضمن الوظائف الشاغرة وظيفة محاسب موقع، شريطة توافر خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التعامل مع المشغلين وسائقي المعدات الثقيلة، وفني تشغيل مكابس مصبعات خشبية أو أعلاف خبرة لا تقل عن سنتين، وسائق لودر خبرة لا تقل عن سنتين، وخفير مقيم خبرة لا تقل عن سنتين.

ويوفر المركز للعاملين في المصنع مزايا عديدة، منها راتب مجز، وتأمينات اجتماعية، ومواصلات، ويستقبل المركز طلبات التوظيف من خلال التواصل على رقم الهاتف 01028678835.

فرص عمل بشركة كواشف طبية

كما أعلنت شركة للكواشف الطبية، عن حاجتها لمنسقة مبيعات، شريطة حصولها على مؤهل جامعي مناسب، وخبرة في مجال المبيعات، مشيرة إلى أن ساعات العمل من 8 صباحا إلى 4 مساء، والمصنع يوفر مواصلات وتأمينات اجتماعية، على أن يتم تحديد الراتب بعد المقابلة والتواصل على رقم الهاتف 01113338144.

وأعلنت الوحدة الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وهي فني لحام كهرباء، وفني تشكيل معادن، على أن يتم التواصل على أرقام الهاتف 01210388857- 01050594774.

كما أعلنت إحدى شركات الألوميتال، عن حاجتها لصنايعي ألوميتال بمقر المصنع بمدينة المنيا الجديدة، على أن يكون التواصل من خلال رقم الهاتف 01226209935.

وفي السياق ذاته، أعلن أحد المصانع عن حاجته لـ2 مكنجي رخام، شريطة توافر خبرة لاتقل عن 3 سنوات، ويتم التواصل على رقم الهاتف 01005780458.