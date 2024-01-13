منها تحسين الأجور.. أبرز التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورود تكليف رئاسي جديد للوزارة يفيد بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي ستتضمَّن تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى وغيرها الكثير من التكليفات.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز التوجيهات الرئاسية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان..

أبرز التوجيهات الرئاسية

- تقديم إصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة لمجلس النواب قبيل نهاية العام المالي الحالي.

- طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر2024-2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.

- تطوير شامل ومتكامل للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية لإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقرارًا وتشجيعًا للاستثمار.

- تقديم حوافز مالية واستثمارية ترتبط مع مستهدفات القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية.

- تأسيس منظومات تعتمد بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة لتعزيز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري ودمج الأنشطة غير الرسمية.

وأكد الوزير أن الأنظمة الإلكترونية الجديدة التي اتبعتها الوزارة نجحت في رفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الماضي بنسبة 26.9% بدون إضافة أعباء إضافية للمستثمرين، وساعدت بزيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، كما أدت لميكنة منظومة قطاع الذهب لارتفاعات وصلت لـ67%.