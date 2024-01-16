«ليس مترو أنفاق».. تفاصيل مشروع مونوريل الإسكندرية (صور)

يعتقد كثير من أهالي الإسكندرية أن المشروع البديل لقطار أبو قير، والذي يُجرى تنفيذه حاليا في الإسكندرية هو مترو أنفاق، كما كان يعلن منذ عدة سنوات، لكن الحقيقة إن المشروع هو مونوريل يسير مسافات على سطح الأرض ومسافات أخرى على كباري علوية، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للركاب بمحافظة الإسكندرية، وكذلك إعلان مناقصة تنفيذ المشروع الذى بدأ تنفيذه بالفعل فى مطلع هذا الشهر.

مونوريل الإسكندرية

ويعد مشروع مونوريل أبو قير، واحدًا من أهم المشروعات التي طال انتظارها في محافظة الإسكندرية، وبدأ العمل بالفعل في مرحلته الأولى، والمشروع بطول 21.7 كم، ويبدأ من محطة سكة حديد أبوقير حتى محطة مصر بالإسكندرية، ويصل طول المترو السطحي 6.5 كم ويبدأ من محطة مصر حتى محطة الظاهرية.

أما الجزء العلوي، فهو بطول 14.2 كم، ويبدأ من محطة الظاهرية حتى ما بعد محطة طوسون، فيما يعود سطحيا بعد محطة طوسون حتى محطة أبوقير بطول 1 كم.

مترو الأنفاق لا يصلح

وكانت الدراسة التي أعدتها وزارة النقل قد أثبتت عدم إمكانية تنفيذ مترو أنفاق بديلا عن قطار أبو قير لأسباب فنية تتمثل في طبيعة التربة والآثار والمياه الجوفية والبحر، وهي أسباب تمنع إنشاء مترو أنفاق تحت الأرض بالإسكندرية، كما أن كيلومتر واحد من الأنفاق يكلف حوالى مليار جنيه، بينما تكلفة القطار المعلق «المونوريل» للكيلو متر الطولي يتكلف من 200 إلى 250 مليون جنيه، أي أقل تكلفة.