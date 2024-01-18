المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في أجا بالدقهلية.. ساعة واحدة يوميا
كتب:
آية حسنين
04:10 م | الخميس 18 يناير 2024
قطع الكهرباء
يتساءل المواطنون في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، عن موعد قطع الكهرباء في المركز، طبقا للمواعيد الجديدة، إذ تتم أعمال القطع من الساعة 2 مساء حتى 5 مساء، على مراحل مختلفة.
موعد قطع الكهرباء في أجا بالدقهلية
وحددت شركة الكهرباء الموعد الجديدة لقطع الكهرباء في أجا بمحافظة الدقهلية، تبدأ من الساعة 3 مساء حتى الساعة 4 مساء، وجاءت المناطق كالآتي:
- مغذي نوسا الغيط: قرية نوسا الغيط.
- مغزي طنامل: قرية طنامل والمندرة.
- مغزي الخطاب: قرية ستجيد وشرق ميت العامل.
- مغزي شنفاس: قرية شنثاس والمنشية ومنشأة الإخوة وعزي البهو.
- مغزي الديرس: قرية الديرس وميت أبو الحارس وكفر الشراقوة.
- مغزي الايتارية: قرية الايتارية والدير وشنيشة وكفر ديرب وعزبة عجيزة.
قطع الكهرباء من الساعة 2 حتى الـ 5 مساء
وكانت شركة الكهرباء حددت باقي المناطق في أجا - وغير مذكورة في الأعلى، على أن تتم أعمال القطع من الساعة 2 حتى الـ 5 مساء، لمراعاة امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.