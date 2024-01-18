رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في أجا بالدقهلية.. ساعة واحدة يوميا

كتب:

آية حسنين
04:10 م | الخميس 18 يناير 2024
قطع الكهرباء

قطع الكهرباء

يتساءل المواطنون في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، عن موعد قطع الكهرباء في المركز، طبقا للمواعيد الجديدة، إذ تتم أعمال القطع من الساعة 2 مساء حتى 5 مساء، على مراحل مختلفة.

موعد قطع الكهرباء في أجا بالدقهلية

وحددت شركة الكهرباء الموعد الجديدة لقطع الكهرباء في أجا بمحافظة الدقهلية، تبدأ من الساعة 3 مساء حتى الساعة 4 مساء، وجاءت المناطق كالآتي:

- مغذي نوسا الغيط: قرية نوسا الغيط.

- مغزي طنامل:  قرية طنامل والمندرة.

- مغزي الخطاب:  قرية ستجيد وشرق ميت العامل.

- مغزي شنفاس:  قرية شنثاس والمنشية ومنشأة الإخوة وعزي البهو.

- مغزي الديرس: قرية الديرس وميت أبو الحارس وكفر الشراقوة.

- مغزي الايتارية: قرية الايتارية والدير وشنيشة وكفر ديرب وعزبة عجيزة.

قطع الكهرباء من الساعة  2 حتى الـ 5 مساء

وكانت شركة الكهرباء حددت باقي المناطق في أجا - وغير مذكورة في الأعلى، على أن تتم أعمال القطع من الساعة 2 حتى الـ 5 مساء، لمراعاة امتحانات طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية.

اقرأ المزيد:

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية.. تبدأ الخميس

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية 2024

موعد افتتاح معرض أهلا رمضان للسلع المخفضة في محافظة الدقهلية

أماكن مبادرة «صحة المرأة» في محافظة الدقهلية.. 457 وحدة
بقلم آية حسنين