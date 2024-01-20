قبل افتتاحه اليوم.. 10 معلومات عن مسرح «فوزي فوزي» الصيفي في أسوان

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار أسوان الدولي صباح اليوم في زيارة إلى مدينة أسوان، لمتابعة عدد من المشروعات ووضع اللمسات النهائية قبل إدخالها الخدمة ما يساهم في تحقيق التنمية المطلوبة.

وأعلنت محافظة أسوان عن افتتاح عدد من المشروعات، بالتزامن مع احتفال المحافظة بالعيد القومي، ومن ضمنها منطقة الطابية التاريخية ومسرح فوزي فوزي الصيفي ومكتبة مصر العامة وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية.

ويرافق الدكتور مدبولي في هذه الزيارة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

معلومات عن مسرح «فوزي فوزي»

وترصد الوطن 10 معلومات عن مسرح فوزي فوزي الصيفي بمحافظة أسوان، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء وفقا لما أعلنته بيانات المحافظة.

1. يقع مسرح فوزي فوزي يقع في منطقة وسط أسوان بشارع كورنيش النيل.

2. يعتبر مسرح فوزي فوزي من المسارح الصيفية وهو جزء من فرع ثقافة أسوان التابع لوزارة الثقافة.

3. خلال الفترة الماضية أجريت أعمال تطوير وصيانة للمسرح لتحسين خدماته الفنية لسكان محافظة أسوان.

4. يبلغ مساحة المسرح 2500 متر مربع.

5. يحتوي المسرح على صالة مكشوفة تتسع لـ1200 كرسي.

6. مساحة المسرح نفسها تبلغ حوالي 290 متر مربع.

7. يتضمن المسرح قاعة للفنون التشكيلية.

8. يحتوي على أربع غرف لتغيير الملابس للفرق الفنية.

9. يتميز المسرح بوجود قاعة لكبار الزوار وقاعة لتكنولوجيا المعلومات ومكاتب إدارية.

10. يعد تطوير المسرح نقلة حضارية لتعزيز الثقافة في أسوان.