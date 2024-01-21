خطوة بخطوة.. شروط عمل محطة شمسية بالمنازل

حددت الشركة القابضة للكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشروط الواجب توافرها لعمل محطة شمسية للعملاء بالمنازل على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات.

الشروط الواجب توافرها لعمل محطة شمسية

وكشفت الشركة القابضة لـ الكهرباء أن أول الشروط هي أن يكون المكان ملكا العميل، أو إيجار لأكثر من 25 سنة، وأن يكون المنزل به عداد 3 فاز وباسم العميل وبنفس العنوان، علاوة على أن يكون العداد قانونيا، حيث إنه لا يمكن تركيب محطة طاقة شمسية، إذا كان العداد كوديًا، لافتا إلى أن أقصى قدرة للمحطة يساوي الحمل الأقصى اللي بيسجله العداد، وإن الكيلو وات الواحد يحتاج مساحة على السطح تساوي 8 أمتار مربعة تقريبا، مع مراعاة أن تكون الألواح الشمسية موجهة في اتجاه الجنوب.

اختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

وكشفت القابضة للكهرباء عن الخطوات التي يتم بها تركيب محطة طاقة شمسية في المنازل بشكل بسيط ومختصر وهي تبدأ باختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمٌتجددة، ولا تستطيع أي شركة غير مٌؤهلة تركيب الأنظمة المربوطة بشبكة الكهرباء، ثم التقدم بطلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المكان المراد تركيب محطة طاقة شمسية به، لافتا إلى أنه يتم دراسة الملف الفني، والربط بالشبكة، بعد قبول مٌستندات الملف الفني يقوم فريق من شركة التوزيع بزيارة موقع المشروع لفحص نقطة الربط.

تركيب المحطة وضمان الجودة

وأشارت القابضة للكهرباء إلى أنه يتم تركيب الخلايا الشمسية بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء في أعمال تركيب المحطة وضمان الجودة بعد اكتمال أعمال التركيب، ثم تقوم شركة التوزيع بزيارة ثانية للموقع من أجل «عمل معاينة بعد التركيب - إصدار مقايسة العداد والقياسات - تركيب العداد التبادلي - إجراء القياسات - ⁠عمل محاضر الربط والإطلاق - إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل وشركة التوزيع، حيث يكون العقد لمدة 25 عاما بحد أقصى».