حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط الأسواق في دشنا بقنا

كلّف عبد اللاه الخبير، رئيس مركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، قاسم عبد الراضي، نائب المدينة، ومسؤولي قسم الإشغالات، ومسؤولي إدارة تموين دشنا، بشن حملة إشغالات في شوارع المدينة حفاظًا على الطريق العام بشوارع المدينة، وتيسيرًا لحركة المواطنين.

كما وجّه «الخبير» بالتفتيش على المطاعم والمقاهي والمحال التجارية؛ لعدم السماح باستغلال المواطنين والتصدي لجشع التجار.

إزالة التعديات في مدينة دشنا

من جانبه، أكّد نائب المدينة، متابعة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم، باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

أوضح أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال أصحاب المحلات التجارية المستغلين للمواطن الدشناوي.

حملات التموين في قنا

وشدد رئيس مركز ومدينة دشنا، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التي جرى إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفوري حيال أي مخلفات، مشيرًا إلى أن محلية دشنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملات إشغالات وتموين مكثفه ومستمرة لردع المخالفين.