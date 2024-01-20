اللجنة الأولمبية: نحاول الفوز بـ10 ميداليات في أولمبياد باريس

قال ياسر إدريس، القائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن خطة الاتحادات الرياضية مستمرة ولن تتأثر بأي تغييرات في مجلس اللجنة الأولمبية، مشيرًا إلى أن الاتحادات الرياضية قدمت خطط التطوير منذ 4 سنوات.

وأضاف «إدريس»، خلال اتصال هاتفي، مع الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، اليوم السبت، أن الدولة تدعم كل الاتحادات الرياضية، والخطط الفنية مستمرة في التطبيق دون أي ارتباك.

وتابع، أن التغير الذي طرأ على اللجنة الأولمبية لا يؤثر على هذه الأمور، مشددًا على أن هناك مساعي لتجهيز الأبطال الأولمبيين بشكل قوي لخوض أولمبياد باريس 2024.

وواصل: «المشكلات التي حدثت في اللجنة الأولمبية لا تؤثر على المسيرة الفنية، ونعمل على التركيز على النجاح في أولمبياد باريس 2024 ومستمرون في دعم كل الاتحادات وسنعقد مؤتمرا للإعلان عن كل هذه التفاصيل، وسيكون التركيز على الأمور الفنية، وسنحاول تحقيق من 8 إلى 10 ميداليات».