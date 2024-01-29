أسعار خلاطات المياه 2024 في الأسواق.. تبدأ من نحو 400 جنيه

خلاطات المياه عنصر أساسي في أي منزل أو مكتب، توفر المياه الساخنة والباردة اللازمة للاستخدامات اليومية، لذا يهتم الكثيرون بتختلف أسعار خلاطات المياه، حيث تختلف حسب نوعها، وماركتها، وإمكانياتها.

أرخص خلاطات مياه في مصر

وجاءت أسعار خلاطات المياه بأقل من 1000 جنيه في الأسواق على النحو التالي:

- وحدة تحكم بخلاط المياه بمقبس، بسعر 140 جنيها.

- خلاط مياه للمطبخ من لورينز، بسعر 360 جنيها.

- خلاط بانيو معلق من داروس، بسعر 451 جنيها.

- خلاط مطبخ من بورتا، بسعر 355 جنيها.

- خلاط مياه مطبخ من سيلفر ستار، بسعر 775 جنيها.

- أحدث خلاط في العالم لسخان المياه، بسعر 644 جنيها.

- خلاط إيطالي مطبخ ساخن بارد، بسعر 650 جنيها.

- حنفية مطبخ تثبت على الحائط لحوض الغسيل مع مقابض دائرية وأسطوانة عالمية دوارة إل J، ‏150 ملم، بسعر 900 جنيه.

- خلاط مياه حوض تركي هاند ميكسر، بسعر 953 جنيها.

- خلاط بانيو معلق من فالا، بسعر 375 جنيها.

- خلاط ساخن بارد مطبخ T9K، بسعر 425 جنيها.

أسعار خلاطات المياه بأقل من 2000 جنيه

وجاءت أسعار خلاطات المياه بأقل من 2000 جنيه على النحو التالي:

- خلاط حوض مطبخ بخاخ دوار 360 درجة بفوهة ماء بارد وساخن، مصنوع من ستانلس ستيل 304 خالٍ من الرصاص يعمل بالسحب للخارج بمقبض فردي، بسعر 1625 جنيها.

- خلاط حوض غسيل من هيفيناوف، بتصميم شلال عصري بذراع واحد، وصنبور نحاسي للحمام بتصميم عالي الجودة، بسعر 1460 جنيها.

- طقم خلاط 3 قطع تركي، خلاط بانيو بالسماعة وخلاط حوض وش وخلاط مطبخ معلق على الحائط، بسعر 1450 جنيها.

- خلاط مياه من جولد أيجل، بسعر 1200 جنيه.

- طقم خلاطات تركي 4 قطع، خلاط بانيو وخلاط حوض وخلاط مطبخ معلق وسماعة دش قابلة للدوران بالصبانة، بسعر 1150 جنيه.

- طقم خلاطات إسباني بالسماعة، بسعر 1345 جنيها.

- خلاط مطبخ تركي ساخن بارد، بسعر 1055 جنيها.

- طقم خلاطات 3 قطع معلق إيطالى مع سماعة، بسعر 1340 جنيها.

- طقم خلاطات إيطالي 3 قطع، بسعر 1130 جنيها.

- طقم خلاطات تركي 4 قطع، خلاط بانيو وخلاط دوش وخلاط مطبخ معلق وسماعة بالطاسة والصبانة، بسعر1570 جنيها.

أسعار خلاطات المياه بأقل من 3000 جنيه

وجاءت أسعار خلاطات المياه بأقل من 3000 جنيه على النحو التالي:

- صنبور خلاط لحوض الحمام من باسينو من النحاس بتصميم شلال ساخن وبارد بمقبض واحد مناسب لغرفة المعيشة والحمامات، بسعر 2200 جنيه.

- صنبور مطبخ، بصنابير مطبخ أباسو مع بخاخ سحب دوار 360 درجة، وصنابير حوض المطبخ مع وضعين للرش، وصنابير خلاط مطبخ بذراع واحد من الستانلس ستيل، بسعر 2200 جنيه.

- سبازدو خلاط حوض نحاسي ثقيل بمقبض واحد مع أنبوب توصيل، عبوة من قطعة واحدة عبارة عن صنبور حوض عمودي مثبت على الطاولة، تركيب مقبض واحد، بسعر ‎2200 جنيه.

- خلاط حوض فردي عمودي من نحاس ثقيل بلون ذهبي، وتدفق بنمط شلال مع أنبوب توصيل مكون من قطعة واحدة من سباتزيو‏، بسعر 2100 جنيه.

- صنبور خلاط لحوض الحمام من النحاس الأصفر بتصميم شلال ساخن وبارد، بمقبض واحد لغرفة المعيشة والحمام من بي باك لاين، بسعر 2500 جنيه.

- خلاط نحاس تقيل مع خلاط مطبخ بشداد نيكل، بسعر 2990 جنيها.

- خلاط حوض استحمام بذراع واحد، حنفية من النحاس للحمام تثبت على الحائط والسطح من سول بيرل، أسود غير لامع‏، بسعر 2100 جنيه.

- طقم خلاطات جولد إيجل إيطالي ثقيل بوزن 5.7 كيلو جرام، بسعر 2540 جنيها.

- طقم خلاطات إيطالي 7 قطع خلاطات مياه مصنوعة في تركيا، بسعر 2300 جنيه.

- مجموعة خلاطات من 3 قطع، بسعر 2249 جنيها.

أسعار خلاطات المياه بأقل من 5000 جنيه

وجاءت أسعار خلاطات المياه بأقل من 5000 جنيه على النحو التالي:

- طقم خلاطات ذهبية مصرية من روكا 4 قطع، بسعر 3200 جنيه.

- طقم خلاط إيطالي، مكون من خلاط حوض وخلاط مطبخ وخلاط بانيو مياه ساخن بارد‏، بسعر 4200 جنيه.

- طقم خلاطات 3 قطع، خلاط حوض وخلاط بانيو وخلاط مطبخ معلق تركي، بسعر 4761 جنيها.

- حوض الحنفيات الحديثة الأبيض، حمام صنبور الشلال، الحنفيات ثقب واحد بارد والساخن، حوض صنبور خلاط الصنابير 6008، من الكروم الاتحاد الروسي‏، بسعر 4430 جنيها.