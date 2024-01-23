ضبط 50 طن ملح طعام مجهولة المصدر في بلبيس بالشرقية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الشرقية، حملة على المخابز البلدية والمصانع والأنشطة التجارية والتموينية في مدينة بلبيس، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات.

تحرير محاضر متنوعة

وأوضح محمود درويش، مدير إدارة تموين بلبيس، لـ«الوطن»، شن حملة تموينية في نطاق الإدارة بقيادة فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة، مشيرا إلى ضبط المخالفين وتحرير عدد من المحاضر، منها محضر جنح بلبيس ضد صاحب مصنع ملح بالمنطقة الصناعية، لحيازة سلع مجهولة المصدر، فيما تم التحفظ على 50 طن من ملح الطعام، وكذلك التحفظ على 20 جركن زيت بإجمالي 400 لتر، وتحرر محضر جنح ضد صاحب محطة بنزين وتموين سيارات بطريق «بلبيس- العاشر».

تحرير محاضر ضد بائعي السجائر

كما حررت الحملة محضرا لصاحب بقالة ناحية قرية السلام بلبيس، لعدم إعلانه عن أسعار السلع المعروضة للبيع أثناء التفتيش، ومحضر لمحطة اخرى لتموين السيارات بأبو سمران والتحفظ على 80 لتر بنزين قبل بيعهم في السوق السوداء، ومحضر لمطعم كشري لحيازة سلع مجهولة المصدر، ومحضر لمحل يبيع سجائر بسعر أزيد من الرسمي والتحفظ على 100 علبة، و10 محاضر آخرى للمخابز البلدية مخالفة منها ناقص الوزن والأدوت غير نظيفة.