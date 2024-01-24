انطلاق مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب.. يستمر حتى 24 فبراير

أعلنت جامعة المنصورة انطلاق مهرجان المنصورة الرقمي للمواهب لطلاب الجامعات في نسخته الرابعة للعام 2024 خلال الفترة من 24 يناير حتى 24 فبراير، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة.

مهرجان المنصورة الرقمي الثالث

وبحسب البيان الصادر من جامعة المنصورة يتضمن مهرجان المنصورة الرقمي الثالث للمواهب مسابقات لعرض المواهب بين طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا والطلاب الوافدين في العديد من المجالات وهي كالتالي:

المجال الأدبي:

بحث مقالي: تحت عنوان التراث الثقافي المصري

ثانيًا: المجال الفني:

مجال الغناء الفردي: تحت العنوان الطرب الأصيل

– مجال العزف الموسيقي الفردي: تحت عنوان التخت الشرقي.

مجال الأفلام القصيرة

تسجيلي، تحريك، وثائقي تحت عنوان تراثنا هويتنا

مجال التصوير الفوتوغرافي:

تحت عنوان وثق تراثك و يتم رفع الأعمال علي الموقع الالكتروني من هنـا.

جوائز الفائزين بالمسابقة

وأوضحت جامعة المنصورة أن جوائز المسابقة تُمنح للمتسابقين الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى في كل مجال على حدة. حيث يُمنح الفائز الأول في كل مجال جائزة قدرها 6000 جنيه مصري، ويُمنح الفائز الثاني في كل مجال جائزة قدرها 5000 جنيه، والفائز الثالث في كل مجال جائزة قدرها 4000 جنيه. كما تُخصص جائزة ذهبية للطلاب ذوي الهمم في كافة المجالات.