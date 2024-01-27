أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون ميداليتين في كأس العالم للسلاح

حقق لاعبو أندية المؤسسات العسكرية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة، إنجازا جديدا يضاف إلى سجلاتهم العامرة بالبطولات، حيث حققوا الميدالية الذهبية (فرق) في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب بدولة البحرين، كما حقق اللاعب محمـد محمود ياسين الميدالية البرونزية في نفس البطولة.

وشارك 5 لاعبين من نادي المؤسسة العسكرية الرياضية بالهايكستب ضمن تشكيل المنتخب المصري للسلاح (سيف المبارزة)، بمشاركة 12 دولة في بطولة كأس العالم للسلاح للشباب تحت سن 20 سنة.

وأشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بهذا الإنجاز الرياضي، مؤكدة حرصها على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة يُحتذى بها لكل شباب الوطن.